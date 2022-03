Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, reúne secretariado para avaliação de projetos prioritários da gestão de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, durante toda esta quinta-feira, 3, os secretários municipais para uma reunião geral de avaliação dos projetos incluídos no Planejamento Estratégico da gestão. Cada secretário expôs o andamento das ações de sua respectiva pasta, dando maior enfoque aos projetos estratégicos da administração.

“Essa reunião foi importantíssima, pois serve para discutirmos projeto a projeto, para que todos os secretários tenham conhecimento do que estamos realizando e para ampliar a integração do trabalho. Também é a forma de avançarmos na priorização dos projetos que trarão mais resultado ao cidadão, além de fazermos os ajustes necessários”, afirmou Edvaldo.

Durante a reunião, que durou mais de nove horas, as obras estruturantes em andamento na cidade foram amplamente discutidas, sobretudo as que serão entregues à população neste semestre, a exemplo da nova avenida construída no bairro Japãozinho, a primeira maternidade municipal, o novo Terminal do Mercado, entre outras intervenções de infraestrutura em vários bairros.

As áreas da Saúde, Educação e Cultura também foram foco de discussão. Na Saúde, entre os projetos em andamento estão a ampliação das equipes de Saúde Bucal nas unidades de saúde, a construção de um Centro de Imagem, além de iniciativas para redução de filas para realização de exames e consultas em especialidades médicas.

Na Educação, são projetos prioritários a melhoria da estrutura física das escolas, a melhoria da qualidade do ensino e a ampliação das vagas em creches e pré-escolas. Na Cultura, eventos e festivais, a exemplo do Quinta Cultural, Por do Som e Festival Itinerante de Barzinhos, ganharão novas edições.

O uso da tecnologia foi abordado por todas as secretarias, como mecanismo para tornar mais eficiente os serviços ofertados ao cidadão, seja na Educação e Saúde, mas também nas áreas mais administrativas, como nas secretarias de Finanças, Planejamento, Controladoria e Meio Ambiente, para que o atendimento às demandas dos cidadãos seja mais qualificado.

Os projetos das secretarias de Planejamento, Turismo, Transporte e Trânsito, Finanças, Assistência Social, Formação para o Trabalho, Meio Ambiente, Defesa Social e Serviços Urbanos, além dos que estão sob a responsabilidade do Gabinete da Vice-Prefeitura e do setor de Inovação também foram apresentados pelos gestores ao longo da reunião.

“O Planejamento Estratégico é o guia do nosso trabalho e o uso da tecnologia a favor do cidadão tem sido um importante norteador, além da nossa constante preocupação em atender às necessidades da população. Acredito que o maior legado da nossa gestão é materializar, na nossa cidade, a melhoria da qualidade de vida, a inovação na gestão pública e a prestação do serviço mais eficaz e eficiente ao aracajuano”, declarou o prefeito.

Participaram da reunião a vice-prefeita Katarina Feitoza, os secretários Carlos Cauê (Comunicação), Jeferson Passos (Fazenda), Waneska Barboza (Saúde), Evandro Galdino (Governo), Luciano Correia (Cultura), Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Jorge Fraga (Turismo), Sérgio Ferrari (Obras e Urbanização), Sergio Thiessen (Juventude e Esporte), Simone Passos (Assistência Social), Augusto Fábio Oliveira (Planejamento), Alan Lemos (Meio Ambiente), Cecília Leite (Educação), Renato Teles (Transporte e Trânsito), Eliziário Sobral (Controladoria), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Edivaneide Lima (Formação para o Trabalho) e Sidney Cardoso (Procuradoria Geral).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga