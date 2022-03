Prefeito de Moita Bonita entrega pavimentação com recursos de Laércio

O prefeito de Moita Bonita, o médico Dr Wagner Costa, reconhece o empenho e a dedicação do deputado federal Laércio Oliveira (Progressistas) em favor do município e da população, através de sua atuação em Brasília. A parceria firmada entre ambos tem rendido excelentes frutos para os moitenses, a exemplo da emenda no valor de R$ 1,4 milhões destinadas em 2020 para a saúde e infraestrutura.

A obra de pavimentação foi realizada no povoado Saquinho, beneficiando centenas de moradores. Um investimento de R$ 1,2 milhão através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf). De acordo com o prefeito, faltam apenas pequenos ajustes para a obra ser concluída, como a sinalização horizontal.

“Laércio é um grande parceiro de Moita Bonita. Em 2020, ele destinou para o município cerca de R$ 1, 2 milhão em emendas parlamentares para pavimentação asfáltica, e R$ 200 mil de ajuda para custeio na área da saúde. A pavimentação do Povoado Saquinho já entrou em fase final. E para 2022, nós já conversamos com o deputado e não tenho dúvidas que os moitenses ficarão satisfeitos com os recursos que serão destinados para o nosso município”, afirmou o prefeito.

Dr Wagner lembra da ajuda recebida por Laércio Oliveira durante a campanha à Prefeitura e ratifica seu apoio ao projeto dele em 2021. “A gente se conheceu durante a campanha e isso nos credenciou para hoje estarmos como gestor do município. Desde o início, o deputado colocou o seu mandato à disposição da nossa candidatura, e depois que nós ganhamos ele colocou o seu mandato à disposição do povo de Moita Bonita. Espero que a missão que ele almeja esse ano seja concretizada para que ele possa alçar novos vôos em 2023”, comentou.

Foto assessoria

Por André Carvalho