RioMar Aracaju promove a Feira da Mulher Empreendedora da Serra do Machado

Evento busca homenagear o público feminino, através do empreendedorismo das mulheres da Serra

No mês alusivo à luta pelo respeito e equidade dos direitos femininos, o RioMar Aracaju, em parceria com a Fundação Pedro Paes Mendonça, presta uma homenagem a todas as mulheres que inspiram e representam a força do empreendedorismo na sociedade sergipana.

Intitulado ‘Feira da Mulher Empreendedora’, o evento acontecerá de 7 a 20 de março, apresentando o material produzido por mulheres que atuam como artesãs na Serra do Machado e regiões próximas.

A estrutura será composta por barracas personalizadas para comercialização de produtos e o visitante também poderá conhecer um pouco da história de cada homenageada. “A ideia é representar através de 14 artesãs da Serra do Machado, a força, a coragem e o poder de superação da mulher, criando um cenário que valorize as atividades desenvolvidas por cada uma delas e mostrando também um pouco da história dessas guerreiras”, pontua Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

Durante o período do evento, a Feira da Empreendedora irá apresentar ao público do RioMar, trabalhos em técnicas como crochê, patchwork, bonecos de pano, laços, ilustrações, confecções, artigos religiosos e itens produzidos a partir de material reciclado.

“Por trás de cada produto confeccionado existe um espírito empreendedor, uma história de vida, superação, empoderamento feminino e transformação de realidades. E é isso que o RioMar gostaria de enaltecer neste mês que marca as comemorações pelo Dia da Mulher”, conclui Danielle.

Marinalva Dantas é uma das expositoras da feira e atua como artesã há 55 anos. Para ela, a oportunidade de expor no RioMar é motivo de grande satisfação. “Estou agarrando mais essa oportunidade com muita vontade de aprender coisas novas. Com o artesanato já conheci outros estados e meu trabalho já foi até para fora do país. Agora, quero levar minha arte ao povo de Aracaju e contar através do meu trabalho uma linda história de vida”, ressalta a artesã.

A Feira ficará em cartaz no segundo piso do shopping, no corredor da Camicado e estará aberta à visitação de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Serviço

O quê? Feira da Mulher Empreendedora da Serra do Machado

Quando? De 7 a 20 de março

Onde? Corredor da loja Camicado, no segundo piso do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Horário de funcionamento? De segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h

Acesso? Gratuito

Sugestão de legenda:

Artesã há 55 anos, Marinalva Dantas é uma das expositoras da Feira

Da assessoria

Foto GettyImages