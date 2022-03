Sai o resultado da primeira chamada do ProUni 2022

Candidatos devem ficar atentos à documentação exigida na fase de comprovação das informações prestadas; prazo da primeira chamada termina em 14 de março

Os estudantes aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até o próximo dia 14 para comparecer à instituição de ensino escolhida no ato da inscrição e comprovar as informações prestadas. A lista dos convocados foi divulgada nesta Quarta-Feira de Cinzas, 02, e pode ser consultada pelo site do programa no portal Acesso Único, do Ministério da Educação (MEC): https://acessounico.mec.gov.br/prouni .

O candidato deve ficar atento à documentação exigida na fase de comprovação, cuja lista está definida no edital do processo seletivo. Entre os principais documentos, estão os comprovantes de renda, que indicam se cada candidato tem a renda familiar dentro do limite exigido (até R$ 1.818,00 para as bolsas integrais e até R$ 3.636,00 para as bolsas parciais). Podem ser os seis últimos contracheques, se o candidato for assalariado, ou, o extrato do INSS se ele for aposentado, ou, caso dos autônomos, uma Decore (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos) dos últimos três meses.

Também são exigidas a Carteira de Trabalho (ou uma declaração do Ministério do Trabalho para quem está há mais de três anos sem vínculo empregatício ativo), comprovante de residência atual em nome do aluno ou de um dos membros do grupo familiar, RG, CPF, o histórico escolar do Ensino Médio, a certidão ou declaração de estado civil (se for o caso), comprovante de inscrição no ProUni e o boletim de desempenho com a nota do Enem, que pode ser das edições de 2020 e 2021. Classificam-se os candidatos com nota acima de 450 pontos, sem nota zero na redação.

O ProUni oferece vagas para estudantes de baixa renda em universidades e faculdades particulares de todo o país, através de bolsas de estudo integrais ou parciais viabilizadas pelo MEC. Entre elas, estão as instituições que fazem parte do Grupo Tiradentes, que oferecem um total de 1.054 bolsas.

Vagas ProUni

Quem optou pela Universidade Tiradentes (Unit) na fase de inscrição do ProUni, tem a chance de conquistar uma das 287 vagas – destas, 30 são bolsas integrais e 257 parciais – em cursos presenciais da graduação distribuídos pelos campi de Aracaju, Estância, Itabaiana e Propriá.

Já quem escolheu a modalidade de Ensino à Distância da Unit (Unit EAD), concorrerá a uma das 470 bolsas, sendo 100 integrais e 370 parciais, distribuídas em 20 polos pelo Nordeste. São eles: Alagoinhas (BA), Aracaju (SE), Arapiraca (AL), Caruaru (PE), Estância (SE), Feira de Santana (BA), Garanhuns (PE), Itabaiana (SE), Lagarto (SE), Mossoró (RN), Nossa Senhora da Glória (SE), Nossa Senhora das Dores (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), Paulo Afonso (BA), Petrolina (PE), Poco Verde (SE), Propriá (SE), Tobias Barreto (SE), Umbaúba (SE) e Vitória da Conquista (BA).

O resultado da 2ª chamada do ProUni será divulgado no dia 21 de março e os estudantes selecionados terão entre os dias 21 e 29 de março para comprovar as informações. A lista de espera estará disponível para consulta em 4 e 5 de abril.

Para mais informações, acesse: https://www.unit.br/prouni

Da assessoria