Shopping Jardins em Aracaju entrega doações à IBEM

Instituição Beneficente Emmanuel foi agraciada com mais de R$ 13 mil e 4 toneladas de alimentos arrecadados no ‘L.O.L. Surprise! World’

Em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, o Shopping Jardins promoveu a solidariedade entre as famílias durante a temporada do ‘L.O.L. Surprise! World’ em Aracaju (SE). O ingresso para o circuito de brincadeiras foi solidário e o acesso à diversão foi mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível ou doação de R$5 para a Instituição Beneficente Emmanuel (IBEM) pela plataforma Shopping Jardins Online. De 5 de janeiro a 13 de fevereiro, foram arrecadados R$ 13.476,04 e 4 toneladas de alimentos.

A IBEM atua há mais de duas décadas dando suporte à comunidade do bairro Santa Maria, na capital sergipana. Os alimentos irão compor cestas básicas entregues a 250 famílias e os recursos financeiros serão destinados ao projeto social ‘De Olho no Futuro’.

A presidente da IBEM, Marilene Mendonça, explica que a iniciativa é desenvolvida há nove anos e atende a cerca de 40 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos que frequentam o ensino regular e residem no Santa Maria. “Durante 10 meses, serão ofertadas atividades desportivas, aulas de informática, reforço escolar, atividades culturais e atendimento psicossocial que contribuam com o desenvolvimento de crianças e jovens da comunidade”, afirma.

