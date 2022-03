Sindicatos farão uma Vigília na porta da Sead por 34,4% de reajuste para todos na próxima segunda

‘Reajuste sim, desigualdade não’ é o tema da conversa dos dirigentes sindicais com a Secretaria de Estado de Administração de Sergipe

Às 7h30 da manhã da próxima segunda-feira, dia 7 de março, está marcada uma Vigília na porta da Secretaria de Estado da Administração (Sead) que vai reunir dirigentes sindicais do SINDASSE (Assistente Social), SINTESE (Professor), SINDINUTRISE (Nutricionista), SINDIFARMA (Farmacêutico), SINPSI (Psicólogo), SINDTIC (Tecnologia da Informação), SINDISAN (Urbanitário), SINTRAFA (Fisioterapeuta), SINTER/SE (Extensão Rural), SEESE (Enfermeiro), CTB (Central de Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil) e Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe).

A disparidade do reajuste salarial anunciado pelo Governo de Sergipe, inclusive para trabalhadores da mesma categoria profissional, chamou a atenção de dirigentes sindicais que se reuniram na manhã desta sexta-feira, 4 de março, na sede da CUT.

Presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva reforçou que após 8 anos de arrocho salarial e de inflação acabando com o poder de compra dos trabalhadores, todos os servidores de Sergipe têm direito ao reajuste de 34,4% e não os reajustes diferenciados de 5% e de 10%.

“A Mesa de Negociação foi anunciada por decreto, mas na prática não houve diálogo com um conjunto de sindicatos que não foi ouvido. Assim o governador fez um anúncio diferenciando profissionais da mesma categoria que estão no mesmo local de trabalho, exercendo a mesma função e que tem a mesma formação acadêmica profissional: alguns vão receber 5%, outros 10% outros 34,4%. Isso é um absurdo. Terão reajustes diferenciados porque não houve diálogo com os sindicatos, faltou este cuidado com os servidores públicos, por isso estamos indo à Sead para pedir a correção deste erro”, resumiu Roberto Silva.

O objetivo da vigília é tentar abrir o diálogo com a administração estadual para corrigir a disparidade no reajuste salarial de 34,4% que deve ser concedido a todos os servidores de Sergipe. Ainda na próxima segunda-feira, CUT e CTB vão enviar ofícios para cada deputado estadual da Assembleia Legislativa de Sergipe explicando a real disparidade provocada em cada categoria profissional caso o decreto não seja corrigido ampliando o reajuste de 34,4% para todos os servidores.

Foto assessoria

Por: Iracema Corso