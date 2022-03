Valdevan destina R$ 2 milhões para perfuração de poços artesianos

De acordo com o Diagnóstico Anual de Água e Esgoto 2021 do Sistema Nacional de Saneamento (SNIS), o Nordeste é a segunda região do Brasil com menor cobertura total de acesso à água potável, alcançando 74,9% de toda sua população. O estado de Sergipe, no que diz respeito à população urbana, atende 93,4%. Todavia, as zonas rurais, distantes dos centros urbanos, são as que mais sofrem sem acesso à água tratada e encanada.

Diante dessa situação, o deputado federal Valdevan Noventa (PL) tem desenvolvido um trabalho importante, através da destinação de emendas parlamentares para perfuração de poços artesianos, tidos como alternativa, a fim de amenizar a situação da escassez de água em comunidades sergipanas.

Para Valdevan, “é triste de imaginar que muitas famílias ainda tenham que sofrer sem acesso à água potável, esse bem tão precioso e tão necessário para nossa sobrevivência. Por isso, tenho lutado para viabilizar que as alternativas como poços artesianos sejam usadas para amenizar o sofrimento de quem passa por essa dificuldade”.

Ao todo, Noventa já destinou R$ 2 milhões para perfuração de 25 poços artesianos em municípios sergipanos. O deputado destaca a importância da relação com autoridades dos municípios para que a solicitação da população fosse atendida. “Eu sempre me preocupei em manter diálogo com prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras e lideranças locais para ouvir as necessidades do povo. Recebi solicitação de emenda de nove municípios para perfuração de poços. Estância, por exemplo, são oito poços, de um pedido feito pelo vereador Matheus Noventa”.

Fonte e foto assessoria