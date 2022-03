Acusado de matar a ex-companheira em Dores se apresenta à polícia na central de flagrantes

O acusado de feminicídio em Nossa Senhora das Dores, J.D.S., ocorrido no último dia 03, irá se apresentar na central de flagrantes em Aracaju, na manhã deste sábado (05), às 10 horas, na companhia do advogado Márlio Damasceno, que havia assumido o compromisso de apresentar seu cliente à polícia.

O advogado do acusado disse que “nesse primeiro momento a defesa vai preferir não se manifestar acerca do fato, pois necessita primeiramente se inteirar de todas as nuances do caso, mas afirmo a intenção do nosso cliente em se apresentar perante a autoridade policial, mostrando claramente sua intenção em não foragir”.

Relembre o caso

O crime foi praticado na residência da vitima, uma mulher Joyce dos Santos, de 25 anos, e que foi alvejada por tiros que teriam sido disparados pelo ex-companheiro e em seguida fugiu por uma estrada vicinal tomando rumo ignorado.

Ele chegou à casa da vítima usando um veículo modelo Celta, que foi abandonado após o crime em um povoado do município de Japaratuba.

Foto redes sociais