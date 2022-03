Comissão de Negociações: Prefeitura de Aracaju inicia diálogo com sindicatos da Saúde e recebe todos dessa área

A Comissão de Negociações da Prefeitura de Aracaju realizou, nesta sexta-feira (04), a primeira rodada oficial de diálogo com representantes sindicais dos servidores municipais. Na reunião inaugural da mesa de negociação, a Comissão recebeu, no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, todos os sindicatos das categorias ligadas à área da Saúde.

A Comissão é formada pelos secretários de Governo (coordenador do grupo); da Fazenda; do Orçamento, Planejamento e Gestão; pelo secretário ou dirigente de órgãos a que se subordina a categoria representada, e um representante de entidade sindical da respectiva categoria.

Durante o encontro, o secretário de Governo, Evandro Galdino, destacou que a Comissão objetiva estreitar a relação entre a gestão municipal e as categorias do funcionalismo. “O prefeito Edvaldo Nogueira fez questão de estabelecer essa mesa de negociações para que pudéssemos ouvir e tentar chegar a um consenso, uma conciliação entre as partes para podermos dialogar”, explicou.

Além de agendar as próximas reuniões com cada categoria, devido às especificidades das demandas de cada classe, um dos objetivos do encontro foi ouvir os anseios com relação às questões salariais. Segundo o secretário da Fazenda, Jeferson Passos, estudos sobre a previsão de despesas estão sendo realizados.

“Esse é um momento de entendermos as demandas e tentarmos buscar, dentro das possibilidades do Município, o atendimento a esses pleitos. A pandemia nos tirou qualquer condição, em 2020, de discutir reajuste. Agora, mesmo com um cenário ainda incerto, estamos buscando ouvir as categorias para entender quais as expectativas e anseios de cada classe. A Seplog já começou a fazer os estudos de impacto com diferentes cenários e, a partir disso, vamos avaliar a despesa prevista de acordo com a receita projetada”, afirmou Jeferson.

Reconhecimento de direitos

O secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, pontuou como a atual gestão trabalha, desde o primeiro dia, voltada para a valorização e o reconhecimento dos direitos dos servidores.

“Quando assumimos a gestão da Prefeitura de Aracaju, encontramos mais de 13 mil processos relativos a direitos retidos. Todos foram sanados e, agora, são tramitados de acordo com a demanda diariamente. Exemplo disso são as indenizações de férias e licenças-prêmio não gozadas. Já foram pagos mais de R$ 40 milhões de forma administrativa, sem precisar de judicialização, representando o maior programa de reconhecimento de direitos já visto na administração municipal. Além disso, não podemos colocar em jogo a regularidade do pagamento, que é uma marca da gestão e prova de respeito com o servidor”, ressaltou.

Diálogo

A Comissão trabalha para que, ao longo do mês de março, todas as categorias sejam ouvidas, mantendo a transparência e o diálogo aberto. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Aracaju (Sintasa), Augusto Canuto, a abertura do diálogo por parte da administração municipal foi um passo importante.

“A gestão está fazendo a coisa certa, que é chamar todos os trabalhadores para reconhecer as suas demandas. Sabemos que a gestão sempre tem essa abertura de conversar com as categorias. Apresentamos alguns números e vamos aguardar que a gestão analise”, disse o sindicalista.

Durante a reunião, o presidente do Sindicato dos Médicos, Helton Monteiro, apresentou as demandas da classe com relação ao reajuste salarial. “A pandemia está sendo um momento difícil especialmente para os trabalhadores da saúde. Todas as categorias da Saúde estiveram reunidas com a Comissão e passamos nossa reivindicação salarial”, frisou.

Para a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, o diálogo foi positivo. “Nosso objetivo principal era escutar as demandas das categorias da Saúde e, em um próximo encontro, iremos levar alguns cenários no ponto de vista de despesas, para que a gente possa conversar sobre o que é esperado e o que é possível. Esperamos que possamos evoluir nas tratativas até chegarmos a um consenso”, avaliou.

Foto: André Moreira