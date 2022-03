Em nota, CEF diz que mantém celeridade no atendimento em Estância

A CAIXA permanece realizando ações sistêmicas para dar celeridade ao atendimento nas unidades e oferecer um serviço de qualidade a todos os cidadãos.

A Agência Marcelo Montalvão, localizada no município de Estância (SE), tem realizado a recepção qualificada antes de sua abertura e todos os clientes que chegam durante o horário de funcionamento são atendidos no mesmo dia.

A unidade funciona das 10h às 15h, sendo que uma hora e meia antes da abertura oficial é iniciada a recepção qualificada, o atendimento aos clientes preferenciais e a entrega das senhas.

Adicionalmente, o banco informa que seguem vigentes os protocolos de prevenção à Covid-19. Desta forma, o acesso ao interior da unidade fica limitado à 50% da sua capacidade.

Para maior comodidade dos clientes, seguem abaixo endereços da rede lotérica e de correspondentes no município:

Loteria Bombom Ltda – Rua da Liberdade, Anexo B, Centro

Lopes & Monteiro Serviços – Av. Raimundo Silveira Souza, Alagoas

Andrade Rod Comércio de Vestuário – Av Jornalista Augusto Gomes, 742

Lotérica Estanciana Ltda – Praça Barão Rio Branco, Centro

Franca Melo Loteria – Praça Orlando Gomes, Centro

Araújo e Oliveira Ltda – Av. Senhor do Bomfim, 157, Bomfim

Santana Menezes Ltda – R. José Vitor de Jesus, 65, São Jorge

O banco possui canais alternativos de atendimento por meio do WhatsApp CAIXA (0800 104 0104), do Internet Banking CAIXA e dos aplicativos CAIXA Tem, Habitação CAIXA, DPVAT, FGTS e Bolsa Família, dentre outros (www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos).

Por telefone, os clientes contam com a Central de Atendimento CAIXA pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (para demais regiões). O beneficiário poderá consultar a disponibilidade do seu benefício pelo novo App Auxílio Brasil ou ligando para o Atendimento CAIXA ao Cidadão, no telefone 111.

Da assessoria