Energisa Sergipe entrega Parque dos Falcões revitalizado

Parque é o santuário das aves de rapina em Sergipe

Nesta sexta-feira, 4, a Energisa Sergipe participou da reinauguração do Parque dos Falcões, localizado no município de Itabaiana, que passou por revitalização. A obra foi iniciada em janeiro e contou com o investimento de cerca de R$ 300 mil. Durante evento, aconteceu a soltura de aves reabilitadas que foram devolvidas à natureza.

O Parque dos Falcões é um santuário ambiental a céu aberto abrigando mais de 400 aves, sendo o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul. É também o único local do país com autorização do Ibama para a criação de aves de rapina.

Um dos locais reformados no parque foi o viveiro que abriga as aves. O fundador do parque, José Percílio, conta que eles foram construídos há 22 anos e nunca tinham passado por uma reforma.

“A importância da reforma desse parque para mim e as aves foi tudo. Eu construí meus viveiros há 22 anos e só agora foram reformados. Foi um sonho ver isso reformado. A Energisa construiu o auditório porque antes eu recebia as pessoas em minha casa e agora reformou os viveiros. Foi um sonho ver minhas aves em um viveiro melhor. Com essa reforma, vamos poder receber mais aves dos Ibamas do Brasil”, afirma Percílio.

O parque já havia recebido investimentos propiciados pela Energisa em 2013. A revitalização do parque buscou reafirmar esta parceria. Houve a construção de um novo pórtico de entrada do parque, reforma do mirante para que os turistas possam contemplar a serra de Itabaiana, instalação de sinalização em inglês e português viabilizando a visitação de turistas estrangeiros entre outras melhorias implantadas no parque.

Segundo o diretor-presidente da Energisa, Roberto Currais, o parque tem um papel importante na sustentabilidade e preservação da flora e fauna brasileira.“Nosso compromisso com a sociedade vai muito além de fornecer conforto e segurança por meio da energia elétrica. A Energisa tem o compromisso de apoiar projetos que visam a sustentabilidade e a preservação ambiental em Sergipe. Cada patrocínio, apoio ou doação representa o compromisso da Energisa com o futuro dos sergipanos”, afirma Currais.

O governador Belivaldo Chagas também participou do evento de reinauguração e destacou a parceria com a Energisa. “Poder encerrar a semana aqui, diante dessa beleza, reconhecer a luta que Percílio empreendeu para que isso pudesse existir enche o nosso coração de alegria. Saber que temos, em Sergipe, uma empresa como a Energisa com visão cultural, ambiental e turística e está disposta a investir e realizar essa reforma para que a gente mantenha o espaço preservado também é bastante gratificante. Parabenizo e agradeço a Energisa por mais esta ação”, afirmou o governador.

O evento contou com a parceria da Prefeitura de Itabaiana. “O Parque dos Falcões é o maior centro turístico do estado. Precisamos de mais empresas que tenham esse olhar para Sergipe”, afirmou o prefeito de Itabaiana, Adailton Souza.

Investimentos

A Energisa realizará investimentos de mais de R$ 223 milhões este ano na área de concessão da distribuidora em Sergipe. A quantia é 52% superior à cifra estimada para 2021. Ao todo, o Grupo Energisa, maior empresa privada de capital nacional do setor elétrico brasileiro, prevê investimentos de R$ 5,6 bilhões para este ano.

Serão destinados R$ 480 mil para projetos culturais e incentivos sociais em Sergipe. A soma se refere a projetos aprovados em anos anteriores e que serão executadas durante este ano. Entre os projetos que receberam aporte da Energisa estão a Orquestra Jovem de Sergipe e a Sociedade Filarmônica de Itabaiana. Além dessa iniciativa, a empresa doou R$ 100 mil para o suporte de entidades projetos de apoio ao desenvolvimento e amparo de crianças, adolescentes e idosos.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas