Flash político: Belivaldo confirma reunião da base dia 14 e nome do candidato à sucessão até dia 20

Por Diógenes Brayner

O governador Belivaldo Chagas (PSD) confirmou, nesta sexta-feira (04) que a reunião da base aliada para escolha do pré-candidato a governador será mesmo na segunda-feira (14). Estava marcada para esta próxima segunda, dia 07, mas foi adiada para uma decisão talvez definitiva.

A informação foi dada durante entrevista a Luís Carlos Foca, apresentador de programa político na TV-Itnet, durante a reinauguração do Parque dos Falcões, em Itabaiana e levada ao ar na tarde da mesma sexta.

Belivaldo Chagas avaliou que o adiamento seria necessário, porque era importante a participação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), que ainda está se restabelecendo de cirurgia a que se submeteu em São Paulo.

Belivaldo revelou que “a ideia é que a partir desta reunião do dia 14 já se tenha o nome lançado, pelo grupo que integra a base aliada, o nome do governador, do vice-governador, do senador e suplente de senador, sem pressa”. Acrescentou que “estamos vivendo um mês muito complicado no campo da política por conta dessa janela que se abriu aí e será fechada no dia o2 de abril”.

– Então, quem pretende ser candidato tem que estar em movimentação constante, cada um com uma calculadora na mão, fazendo conta. O momento realmente é que até no dia 15 ou 20, a gente já tenha logo um candidato lançado, para que quem quiser participar do bloco já saberá quem será o candidato a governador, disse.

Sobre quais seriam os participantes da reunião, Belivaldo Chagas disse que no encontro anterior participaram aproximadamente 10 pessoas, mas que “na próxima reunião esse número será aumentado para 15 ou 20, incluindo os presidentes de partidos e outras lideranças, para que se tenha uma discussão mais ampla”.

O apresentador Luís Carlos Focca antecipo: “As águas de março da política sergipana!” E Belivaldo Chagas confirmou: “certeza absoluta: as águas de março! Inclusive está até chovendo para melhorar mais as água de março”.