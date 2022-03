Orquestra Jovem de Sergipe abre vagas para novos alunos

O projeto Orquestra Jovem de Sergipe (OJSE) está com 60 vagas abertas para novos alunos. São 20 vagas para o naipe de canto coral, para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, 20 vagas para o naipe de percussão com idade de 09 a 18 anos, e mais 20 vagas para o naipe de musicalização, para crianças de 06 a 09 anos.

As vagas são destinadas a crianças e adolescentes moradoras dos bairros Santa Maria e 17 de Março. As inscrições serão realizadas no Espaço Cuidar, localizado na Rua B9, sem número, no Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Pais ou responsáveis podem realizar a inscrição entre os dias 09 e 11 de março, e 14 a 16 de março, das 14h às 17h30. Maiores de idade podem fazer as próprias inscrições.

Para se inscrever é necessário levar xerox do RG e CPF do candidato e do responsável, xerox do comprovante de residência, declaração de matrícula em escola pública ou particular em 2022 e boletim escolar de 2021. Os inscritos participarão de seleção entre os dias 22, 23 e 24 de março.

ORQUESTRA JOVEM DE SERGIPE – OJSE

A Orquestra Jovem de Sergipe é um projeto realizado pelo Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio da empresa Energisa, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo. A iniciativa conta com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de apoio cultural do Banese e do Banese Card, além do apoio do Instituto Marcelo Déda, da Prefeitura Municipal de Aracaju e do Instituto Rahamim.

Atendendo atualmente a 270 crianças, adolescentes e jovens, seu principal objetivo é proporcionar aos alunos, moradores dos bairros Santa Maria e 17 de Março, a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de corda, sopro, percussão, canto coral e musicalização, promovendo um encontro com a música clássica, e abrindo portas para a profissionalização. São oferecidas aulas de Canto Coral, Violino, Violoncelo, Viola, Contrabaixo, Percussão, Flautas, Oboé, Fagote, Clarinete, Teoria Musical e Musicalização, tanto na modalidade individual quanto em grupo. O projeto acontece em três núcleos diferentes: Espaço Cuidar, CRAS e Instituto Rahamim.

Foto assessoria

Por Manuela Miranda