PMA mantém equipes em alerta para ocorrências relacionadas à chuva

Desde os primeiros sinais de chuva desta semana, ainda na quinta-feira (3), a Prefeitura de Aracaju já estava com a atenção voltada para atender as necessidades da cidade e de seus moradores. Nesta sexta-feira, 4, conforme previsão meteorológica, a chuva caiu com mais intensidade na capital, o que demandou maior atenção, sobretudo às áreas de risco e vulnerabilidade. Até o final desta tarde, a cidade já havia registrado um volume de cerca de 70 milímetros de água pluvial.

“A nossa atenção, agora, fica voltada para a possibilidade de maré alta e chuva, o que poderá causar alagamento e trará um pouco mais de transtorno, mas todas as equipes da Prefeitura, Emurb, Emsurb, SMTT, Assistência Social e as equipes da Semdec com a Defesa Civil e a Guarda Municipal, estão prontas para atuar de forma integrada com o Plano de Contingência, que já está em ação e que já foi apresentado para o Comitê de Gerenciamento de Crise”, detalha o secretário municipal da Defesa Social e Cidadania, Luís Fernando Almeida.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas poderão se intensificar. Diante disso, a Defesa Civil de Aracaju emitiu um novo alerta com previsão de acumulado de mais 100 milímetros de chuva entre a noite de hoje e as 10h deste sábado (5), e possibilidade de ocorrência de ventos de 30 km/h e maré alta.

“Portanto, chamamos a atenção da população para que, ao menor sinal de situação emergencial, acione a Defesa Civil pelo número 199 para evitar danos maiores”, destaca o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

A população cadastrada no Serviço de Alerta por SMS- 40199 já recebeu, de modo antecipado, as informações sobre a possibilidade de ocorrência de mais chuvas nas próximas horas e as orientações necessárias para que todos se mantenham seguros diante de situações de risco, além da disponibilização do número 199 para os casos de emergência.

Ocorrências

Ao longo de toda esta sexta-feira, equipes da Prefeitura percorreram a cidade em trabalho de monitoramento, a fim de atender chamados de risco ou mesmo de alerta. Somente pelo canal de emergência da Defesa Civil de Aracaju, o 199, foram registradas cinco ocorrências, entre elas acúmulo excessivo de terra, risco de desabamento e risco de queda de árvores, todos prontamente atendidos.

Além dos chamados pelo 199, equipes das Empresas Municipais de Obras e Urbanização (Emurb) e de Serviços Urbanos (Emsurb) intensificaram os serviços de desobstrução e limpeza de canais, bueiros e bocas de lobo em toda a cidade.

Por parte da Emsurb, a vistoria em pontos com histórico de alagamentos teve início por volta das 5h40. Ele destaca que foram observados canais situados nas avenidas Anísio Azevedo, Airton Teles, Gonçalo Prado, Francisco Moreira e Osvaldo Aranha, conjuntos Lourival Batista, Santa Lúcia, Médici, além dos bairros Jardins, Santos Dumont, Olaria, além do Riacho do Cabral e Largo da Aparecida.

Os serviços de limpeza preventiva tiveram continuidade nesta sexta de forma intensificada. Receberam o procedimento os canais do loteamento Arrozal, no Santa Maria (mecanizado), e avenida Salatiel, no Olaria (barragem móvel). Paralelo a isso, o lixo descartado irregularmente e que ficou retido pelas telas de contenção instaladas em outros canais revestidos foi recolhido manualmente.

Desde o início da manhã desta sexta, a Emurb também realiza monitoramento e atua na desobstrução de drenagem e limpeza de bocas-de-lobo. O serviço foi realizado em locais como Praça da Imprensa, rua Euclides Paes Mendonça, avenidas Francisco Porto, Beira Mar, Coelho e Campos, Dr. Carlos Firpo e Simeão Sobral, além de bairros como Soledade, Lamarão e Santa Maria.

Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) realizam monitoramento em diversos pontos da cidade, prestando auxílio em cruzamentos onde houve apagão dos semáforos, como nas avenidas Francisco Porto/Pedro Paes Azevedo, Hermes Fontes / Edésio Vieira de Melo, e Silvio Teixeira / Pedro Valadares, além da Anísio Azevedo próximo ao Batistão. Foram registradas situações, inclusive, ocasionadas por furto de cabos.

Paraíso do Sul

As atenções das equipes estiveram voltadas, ainda, ao loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, onde houve o deslizamento de encosta. Foi necessária uma força-tarefa para limpeza e recolhimento dos resíduos que desceram de um morro impedindo a circulação de pessoas e veículos no local. Para obter garantir mais celeridade na operação, agentes e uma máquina retroescavadeira trabalharam no local.

Foto Sérgio Silva