Secretaria Municipal de Saúde informa que  já imunizou 90% da população vacinável

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue trabalhando para vacinar toda a população aracajuana contra a covid-19. Esta semana, devido ao ponto facultativo de Carnaval, os pontos de vacinação estiveram disponíveis à população apenas nesta quinta (3), e sexta-feira (4), resultando em um total de 8.845 pessoas imunizadas.

Com isso, Aracaju atinge 90,14% da população vacinável (acima de cinco anos de idade) com, ao menos, a primeira dose.

Com o esquema vacinal completo (segunda dose), alcançou 79,05%.

A população reconhece a importância do imunizante e também o trabalho árduo da gestão municipal, como destacou o técnico de informática Rafael Souto ao receber a dose de reforço na Unidade Básica de Saúde (UBS) Fernando Sampaio.

Documentos e pontos de vacinação

Todas as 44 Unidades Básicas de Saúde (UBS) – exceto a Irmã Caridade (Aloque) – da capital estão aplicando a 1°, 2° e 3° dose da vacina contra Covid-19. Além disso, também está disponível a 2° dose de reforço (ou dose adicional) para pessoas imunossuprimidas que tomaram sua dose de reforço há quatro meses.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF, cartão de vacinação com as doses anteriores registradas, comprovante de residência de Aracaju e, no caso de pessoas com imunodepressão, apresentar relatório médico.

Para que as crianças recebam a segunda dose, os pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identificação com foto (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju, cartão de vacinação da criança, RG, CPF ou Certidão de Nascimento. Para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos estão sendo utilizados os imunizantes CoronaVac e Pfizer.

As doses da CoronaVac estão sendo aplicadas em todas as 44 UBSs – exceto a Irmã Caridade (Aloque) -, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; no drive-thru no Parque da Sementeira, de segunda a sexta, das 8h às 13h; e no ponto de vacinação dos Shoppings Jardins, Riomar e Aracaju Parque,de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Já as doses da Pfizer pediátrica estão sendo aplicadas nas UBSs Carlos Hardmam (Soledade), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (Bairro América), Ávila Nabuco (Médici), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Povoado Areia Branca), Anália Pina (B. A. Tamandaré), Manoel de Souza (Sol Nascente), José Calumby (Jardim Centenário) e Augusto César Leite (Conj. Santa Tereza), Roberto Paixão (17 de Março), Elisabeth Pita (Santa Maria), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; e no ponto de vacinação do Shopping Jardins, Riomar e Aracaju Parque de segunda a sexta, das 8h às 17h.

