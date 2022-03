Sintasa divulga uma nova paralisação de 48 horas que começará na próxima segunda-feira

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) divulgou, nessa quinta e sexta-feira, 3 e 4, a paralisação de 48 horas que alcançará as unidades de saúde de todo o estado na segunda e terça-feira, 7 e 8, por conta de não terem suas reivindicações atendidas pelo Governo do Estado.

Nos dois dias haverá ato público das 7h às 10h. No primeiro, será na frente da Secretaria de Estado da Saúde e o segundo dia será na frente da Assembleia Legislativa de Sergipe. Tanto a paralisação como os atos foram deliberados no dia 24 de fevereiro em assembleia, durante a última paralisação realizada.

De acordo com o presidente do Sintasa, Augusto Couto, estão convocados os auxiliares e técnicos de enfermagem, demais servidores da SES e da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), além das bases do SAMU. “Aproveitamos estes dois dias pós-carnaval para divulgarmos essa paralisação no HUSE, Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, CASE e no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro. Vamos manter 30% do pessoal trabalhando como determina a lei, mas queremos a participação de todos os outros”, afirma Couto.

Lutas da categoria

As principais bandeiras de luta da categoria são a recomposição salarial, que há 10 anos não ocorre; a assinatura do Termo de Compromisso para que os servidores estatutários também tenham o direito do auxílio-alimentação dos celetistas, inclusive, de forma retroativa; revisão do Programa de Emprego e Remuneração (PER); 30 horas semanais e retorno das gratificações cortadas dos estatutários administrativos.

De acordo com o presidente do Sintasa, Augusto Couto, apesar do anúncio no dia 23 de fevereiro do governador do estado que encaminharia um Projeto de Lei à Alese para conceder reajuste salarial de 34,44% aos servidores públicos, o líder sindical alerta que este reajuste só beneficiará parte dos servidores da saúde, o restante terá reajuste apenas 5% na nossa categoria.

Com informações e foto do Sintasa