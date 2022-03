Suspeitos  por furto de cabos de semáforos são presos pela Guarda Municipal de Aracaju

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) prendeu, no final da manhã desta sexta-feira, 4, quatro homens suspeitos de furtar parte da fiação semafórica na região do terminal rodoviário José Rollemberg Leite, zona Oeste da capital.

“Fomos informados pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de que parte da fiação dos semáforos das imediações do terminal de integração Leonel Brizola havia sido furtada durante a madrugada. Nossos guardiões realizaram buscas pela região, encontrando os suspeitos em um barraco localizado em um terreno baldio. Os homens foram flagrados com uma grande quantidade de fios que foram prontamente reconhecidos pelas equipes da SMTT como o material furtado”, explica o diretor geral da GMA, subinspetor Fernando Mendonça.

Após um aumento nos casos desse tipo de crime nos últimos meses, a Guarda Municipal vem atuando de forma integrada com a SMTT buscando identificar ou flagrar os responsáveis pelos furtos.

Desde o início do ano, a SMTT de Aracaju já registrou o furto de mais de 2.300 metros de cabos dos semáforos. Além dos prejuízos ao patrimônio público, essa prática danifica os equipamentos de sinalização da cidade e causa prejuízos à mobilidade urbana.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, orienta que a população denuncie essas ocorrências. “As pessoas podem contribuir, denunciando ações suspeitas nos semáforos da cidade através do telefone 153 ou do WhatsApp 79 98166-7790, ambos da Guarda Municipal. A nossa equipe semáforica é a única autorizada a mexer nos semáforos e eles estão sempre devidamente identificados. O furto de cabos, além de ser crime, causa prejuízos não só para os cofres públicos, mas principalmente para a mobilidade e a segurança do trânsito”, explica.

Desde o ano de 2017, a Guarda Municipal de Aracaju já atendeu mais de 40 ocorrências dessa natureza. Ao todo, oito pessoas já foram presas por praticarem furtos de fiação semafórica nas mais variadas regiões da capital.

Com informações e foto da GMA