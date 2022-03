Um veiculo de passeio bateu em um poste e deixou três pessoas feridas na manhã deste sábado (05) na Avenida Beira Mar em Aracaju.

As informações passadas pela Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) são de que o motorista não foi localizado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e conduziu as vítimas ao hospital. O Corpo de Bombeiros também esteve no local.

Foto CPTran