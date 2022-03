Ação conjunta termina com a morte de suspeito de homicídios e tráfico de drogas em Aracaju

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência (Dipol), em ação conjunta com militares do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), localizaram Tiago Gomes dos Santos, conhecido como “Bigode”, 25. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participou da investigação. Ele estava sendo investigado por homicídios e tráfico de drogas e foi encontrado na manhã deste sábado (5).

Os policiais realizavam o monitoramento do suspeito, quando o avistaram adentrar num veículo de aplicativo, portando duas mochilas grandes. Diante disso, realizaram o acompanhamento, abordando-o no bairro Cidade Nova, em Aracaju.

Na ação policial, o investigado recebeu ordem de parada e desembarcou do veículo, sacando uma arma de fogo e efetuando disparos contra os agentes. Os policiais revidaram e o homem foi atingido, sendo imediatamente socorrido e levado ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde veio a óbito.

Com o investigado, que já havia sido preso anteriormente, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições de mesmo calibre e 12 tabletes contendo substância semelhante à droga maconha.

Fonte e foto SSP