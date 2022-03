Aracaju 167 anos: SMTT realizará Passeio Ciclístico no dia 13

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) de Aracaju realizará no próximo domingo, dia 13, mais uma edição do tradicional Passeio Ciclístico em comemoração ao 167° Aniversário de Aracaju. O objetivo do passeio, além de festejar a importante data, é estimular ainda mais o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo e ecologicamente correto.

A concentração será às 7h na praça Siqueira de Menezes, no Colina do Santo Antônio, e a largada às 8h. Os participantes percorrerão 10 km até o ponto final do passeio, no Parque da Sementeira. O trajeto seguirá pelas avenidas Simeão Sobral, Rio Branco, Ivo do Prado, travessa José de Faro, rua Santa Luzia, avenidas Augusto Maynard e Beira Mar até a rua jornalista Santos Santana, sendo encerrado na parte interna do Parque da Sementeira.

Ao final do passeio haverá o sorteio de várias bicicletas e brindes para os participantes. O superintendente da SMTT, Renato Telles, ressalta que esse é um momento de celebração e lazer, e também de incentivo ao uso da bicicleta na capital sergipana.

“O passeio ciclístico já faz parte do calendário da cidade. Ano passado não realizamos devido à pandemia, mas este ano com o avanço da vacinação e queda nos números dos casos de covid-19, vai ser possível realizar mais uma edição desse evento tão tradicional, claro, respeitando as recomendações da Secretaria da Saúde. Convidamos a população a pegar sua bicicleta, chamar a família e os amigos, e celebrar conosco o aniversário de Aracaju”, convida Renato, ao ressaltar que o evento é destinado a toda a população.

Inscrição e solidariedade

As inscrições para participar do Passeio Ciclístico serão feitas mediante doação de 1kg de alimento não perecível, na concentração do evento. Ao fazer a inscrição, o ciclista recebe um adesivo para participar do sorteio das bicicletas. Os alimentos arrecadados serão doados a uma instituição beneficente sem fins lucrativos.

Trânsito

Agentes de trânsito da SMTT estarão presentes em todo o percurso garantindo a segurança dos participantes. As vias serão bloqueadas momentaneamente apenas para a passagem dos ciclistas.

Fonte: SMTT