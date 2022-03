Consulta para crianças de até dois anos pode ser agendada pelo 0800

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), implanta o serviço de agendamento de puericultura (acompanhamento periódico) para crianças de 0 a 2 anos, através da central telefônica pelo 0800 729 3534, opção 6. Essa é mais uma opção de agendamento, além da forma presencial nas Unidades Básicas de Saúde. O serviço funcionará de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Para acesso às consultas médicas ou com a enfermagem, é necessário que a criança esteja vinculada à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro em que reside. O cadastro pode ser feito na própria UBS, apresentando documento de identificação (Certidão de nascimento ou RG), caderneta da criança e comprovante de residência de Aracaju, em nome dos pais ou responsáveis.

“O agendamento é voltado para consultas preventivas, e não necessariamente apenas para crianças com algum problema de saúde. Ele pode ser feito por qualquer adulto, que deve informar o nome completo e data de nascimento da criança. Durante a ligação, os técnicos farão uma triagem para direcionar para consulta com um médico ou enfermeiro”, explica referência técnica do Programa Saúde da Criança, Adolescente e Jovem da SMS, Cerisa Bomfim.

Por ser um atendimento com olhar mais direcionado, é possível, a partir da puericultura, identificar de maneira precoce possíveis distúrbios psicomotores, nutricionais ou de crescimento. Através do agendamento, as crianças terão consultas regulares e preventivas, com acompanhamento integral para garantir o bom desenvolvimento infantil.

“Nessas consultas, os pais ou responsáveis serão orientados sobre vacinação, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, prevenção de acidentes, bem como a importância das brincadeiras para o desenvolvimento neurológico e motor. Uma criança que é acolhida e acompanhada, será um adulto mais saudável e com condições de desenvolver seu potencial como ser humano”, avalia a técnica.

Central Telefônica

De segunda a sexta-feira, também são disponibilizados na central telefônica, pelo 0800 729 3534, os serviços: MonitorAju, na opção 1, das 7h às 19h; e o Serviço de Apoio Psicológico, opção 3, das 7h às 19h.

Para consultas, das 8h às 17h, o usuário pode agendar: Pré-Natal, na opção 4; Clínico Geral, na opção 5; e agendamento de Odontologia, na opção 7.

Sugestões, dúvidas ou reclamações, são recebidas pela Ouvidoria, na opção 2.

Foto: Ascom SMS