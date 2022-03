Leo Picon abre enquete sobre paredão entre Jade e Arthur, no ‘BBB 22’, e se surpreende

Irmão de Jade Picon, Leo Picon usou as redes sociais, nesta madrugada, para promover uma enquete entre seus seguidores: entre Arthur Aguiar e Jade Picon, quem deve sair no próximo paredão do “Big Brother Brasil 22”?, ele perguntou, por meio dos Stories no Instagram. O resultado surpreendeu o rapaz de 25 anos. Cerca de 85% dos seguidores de Leo desejam a saída de Jade do confinamento.

“Fui traído pela enquete do Instagram. São quase dez anos no Instagram, e nunca me aconteceu isso”, lamentou Leo Picon. No último sábado (5), depois de Jade atender o Big Fone, ela foi comunicada que estava automaticamente no paredão e que precisaria colocar outra pessoa para a berlinda.

A influenciadora digital escolheu Arthur Aguiar, seu maior rival no reality show. Neste domingo (6), ambos disputam a prova do Bate-e-Volta, com chances de escaparem do paredão, ao lado da pessoa que for mais votada pela casa.

“A gente vai descobrir se a Jade vai pro paredão com o Arthur. Já vou convocar: quem eu puder contar, me avisa aí. O bagulho, a guerra está vindo”, declarou Leo Picon, em defesa da irmã. “Vai ser difícil, vai ser páreo duro. Mas a gente não desiste. Enquanto tiver 1% de fé, há 99% de chance (de Jade permanecer no jogo)“, exaltou Leo Picon.

O Globo