PMA atende ocorrências, faz reparos, registra queda de um muro e retira árvore que caiu

Segundo o monitoramento feito pela Defesa Civil de Aracaju, no início da manhã deste sábado, 5, em algumas regiões da capital foram registrados 50 milímetros de chuva, com maior intensidade na Zona Sul, em bairros como Robalo, Atalaia e região do Santa Maria e Farolândia.

Na avaliação do secretário da Defesa Civil e Cidadania, Luís Fernando Almeida, diante do volume de chuvas, a situação está controlada. “A precipitação se intensificou a partir das 6h, com maior intensidade na Zona Sul. A cidade está se mostrando bem-preparada para as chuvas. Estamos fazendo o monitoramento constante, acompanhando as áreas de risco e prestando atendimento, sempre que necessário, à população”, destaca.

A força-tarefa da Prefeitura de Aracaju, composta por agentes da Defesa Civil, da Guarda Municipal, das Empresas Municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), está a postos desde que o alerta de chuvas foi anunciado, atendendo as ocorrências e realizando serviços de reparo nas áreas afetadas pelas chuvas.

O major Silvio Prado, coordenador da Defesa Civil, informa que as equipes estão de prontidão desde a madrugada. Até às 10h deste sábado, foram registradas duas ocorrências. “O primeiro caso foi relacionado a alagamento no Jardim Centenário, o segundo à queda de um muro e rachaduras em residências no Bairro Santa Maria. As equipes foram até os locais para avaliar a situação e orientar os moradores. Nenhuma família precisou ser retirada, pois identificamos que não havia risco”, relata.

A força-tarefa realizou ainda a retirada de uma árvore que caiu e serviços de desobstrução de bocas de lobo, muitas delas obstruídas por lixo descartado de forma irregular pela população. O serviço foi realizado nas avenidas Francisco Porto (Salgado Filho) e Coelho e Campos (Centro), nas ruas Ananias Azevedo (13 de Julho) e Frei Luiz Canolo (Ponto Novo), e nas imediações da Praça da Imprensa (13 de Julho).

Em caso de problemas causados pelas chuvas, como inundação, rachaduras, desabamentos de muros ou de telhados, quedas de postes ou de árvores, o Major Sílvio orienta que a população deve ligar para o número emergencial 199, registrando a ocorrência para que uma equipe seja enviada ao local.

Foto: Marcelle Cristinne