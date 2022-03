O primeiro final de semana de março será de tempo nublado em Sergipe, diz Centro de Meteorologia do Estado.

Neste domingo (06), o tempo deve ficar nublado durante a madrugada nos Territórios do Baixo São Francisco e Leste sergipano e precipitações de chuvas leves nos demais.

Durante os próximos dias, as temperaturas mínimas registradas nas regiões litorâneas tendem a ser de 26,5°C enquanto as máximas ficarão em torno dos 31,0°C. Já no interior, as mínimas devem marcar 24,0°C e as máximas diminuem em relação às últimas semanas, ficando por volta dos 33,0°C.