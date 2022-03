Seduc realiza oficina sobre o Novo Ensino Médio direcionada para professores e coordenadores das unidades escolares

Ao todo são 145 escolas que oferecem o serviço, sendo 23 que ofertam o Ensino Fundamental no período diurno e que ofertam o Ensino Médio no contraturno com a modalidade EJA

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizou na manhã desta sexta-feira, 4, uma oficina sobre o Novo Ensino Médio, direcionada para professores e coordenadores das unidades de ensino que ofertam a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo são 145 escolas que oferecem o serviço, sendo 23 que ofertam o Ensino Fundamental no período diurno e que ofertam o Ensino Médio no contraturno com a modalidade EJA.

A partir deste ano o Novo Ensino Médio será implementado para as primeiras séries do Ensino Médio em todas as modalidades, ou seja, Convencional, Ensino Profissionalizante, Ensino Médio em Tempo Integral e EJAEM em todas as unidades de ensino e as ações de fomento às equipes dizem respeito às mudanças na matriz curricular e demais recomendações desse modelo.

De acordo com Ibernon Mecena, chefe do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (Seja), a oficina é necessária para formar os profissionais atuantes nas escolas de Ensino Fundamental que ofertam o Ensino Médio somente para o público da Educação de Jovens e Adultos. “As escolas de Ensino Fundamental que ofertam o EJAEM a noite não estavam familiarizadas com termos como atividades integradoras, disciplinas eletivas, etc, então optamos por realizar a oficina para os profissionais dessas 23 escolas para atualizá-los quanto às mudanças do Novo Ensino Médio”, disse.

As principais mudanças ocorrem com o aumento da carga horária, flexibilização curricular, inserção de itinerários formativos, organizador curricular por área do conhecimento, disciplinas eletivas e as atividades integradoras. Karine Mendes, coordenadora pedagógica do Serviço de Ensino Médio da Seduc explica que “o Novo Ensino Médio passa por uma ampliação da carga horária, que para a EJA é menor do que as outras modalidades, mas terá um aumento. Outro ponto importante é a flexibilização curricular contendo além da formação geral básica os itinerários formativos tanto no convencional quanto para a EJA. O itinerário formativo trabalha com habilidades específicas que o estudante precisa desenvolver, por exemplo, para fazer o Enem, cujas mudanças ocorrerão a partir de 2024 com a inserção da matriz curricular do Novo Ensino Médio”, reforçou.

A professora de Língua Portuguesa Vera Lúcia Blinofi atua no Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos (CREJA) no município de Estância, situado no território Sul sergipano. Para ela, a vida do professor é sempre desafiadora. “É tudo muito novo, mas diante dessa transição cabe a nós aprender para depois partilhar. Com essas formações passamos a desmistificar e aos poucos tomamos ciência do nosso papel. No EJA passamos por uma adaptação para aplicar o conteúdo e fazer essa mudança”, disse.

Segundo Mônica Menezes Gueiros, coordenadora do Colégio Estadual Pedro Diniz, localizado no município de Areia Branca, no território Agreste Central de Sergipe, a nova matriz curricular do Ensino Médio apresenta mudanças que geram dúvidas e questionamentos. “A Seduc está de parabéns porque com a nova matriz curricular do Ensino Médio várias dúvidas e questionamentos surgiram mediante a oferta. A nova matriz direciona ao desenvolvimento global das competências e habilidades do aluno, porém a necessidade de sanar todas as dúvidas e questionamentos para que todos possam compreender os benefícios dessa nova matriz é muito importante”, mencionou.

Mateus Gonçalves Ferreira é coordenador do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos (CREJA) Marcos Ferreira, em Simão Dias, território Centro-Sul do estado, e também compareceu na formação. “Nós temos que ter o maior cuidado com esse novo formato pela questão dos alunos estarem trabalhando, estarem voltando de novo aos estudos e a preocupação é muito grande em relação a esses itinerários. O que podemos chamar atenção, como podemos trabalhar também com os professores que é uma outra realidade. Assim, formular esses itinerários e atividades para ser atrativa também para o professor é fundamental. O currículo é bem válido, ele é amplo e faz jus à rede que hoje nós trabalhamos por tudo que nos oferecem como material e recursos que possamos utilizar para poder colocar isso em prática. Esse novo formato do ensino médio é interessante porque também coloca o aluno como protagonista”, concluiu.

