Vacinação contra a Covid-19 será retomada na segunda em Aracaju

A vacinação contra a covid-19 será retomada nesta segunda-feira (07), em Aracaju nas Unidades Básicas de Saúde, Parque da Sementeira, shopping Jardins, Riomar, Parque Shopping e carro da Vacina.

Documentos e pontos de vacinação

As 44 Unidades Básicas de Saúde (UBS) – exceto a Irmã Caridade (Aloque) – da capital estão aplicando a 1°, 2° e 3° dose da vacina contra Covid-19. Além disso, também está disponível a 2° dose de reforço (ou dose adicional) para pessoas imunossuprimidas que tomaram sua dose de reforço há quatro meses.

Para que as crianças recebam a segunda dose, os pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identificação com foto (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju, cartão de vacinação da criança, RG, CPF ou Certidão de Nascimento. Para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos estão sendo utilizados os imunizantes CoronaVac e Pfizer.