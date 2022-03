Acidente envolvendo três veículos de passeio deixa uma pessoa morta na rodovia SE-220

Um acidente envolvendo três veículos de passeio deixou uma pessoa morta nesta segunda-feira (07) na rodovia SE-220, próximo ao povoado Cajueiro, município de Muribeca.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), veículo Gol seguia pela rodovia sentido Aquidabã, quando colidiu na traseira de um reboque de uma Saveiro. Em seguida o motorista do GOL colidiu com uma Strada.

O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital.