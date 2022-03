Ano letivo 2022 é iniciado nesta segunda para mais de 180 mil alunos de escolas públicas

O ano letivo 2022 inicia-se de forma presencial nesta segunda-feira (07), nas 322 escolas da rede estadual contando com uma vasta programação solene e festiva de premiações de alunos destaques em olimpíadas, destaques no Sisu 2022 e no esporte escolar 2021.

Também serão anunciadas atividades e projetos já desenvolvidos para alicerçar um ambiente seguro no retorno às aulas presenciais. A Seduc tem se empenhado em buscar alternativas para a recomposição do ensino-aprendizagem, fortalecer as ações de Busca Ativa Escolar, monitorar as atividades para ofertar uma escola mais segura e um efetivo regime de colaboração com os municípios.

As aulas haviam sido adiadas como medida de controle do coronavírus. Protocolos de segurança, como uso de máscara, continuam sendo adotados.

Em Aracaju, as aulas reiniciarão para 30 mil estudantes da rede municipal e 150 mil das escolas estaduais sergipanas.

As aulas retornam após cerca de dois meses de férias. Neste período, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), realizou a matrícula online, com abertura de vagas para transferência interna, alunos novos e vagas remanescentes, ainda em andamento.