Aracaju irá sediar o maior evento esportivo escolar do mundo

A capital sergipana vai sediar, nesta terça-feira, dia 8, a seletiva nacional do Gymnasiade 2022, a maior competição estudantil do mundo, a qual será realizada na França no próximo mês de maio. O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e será realizado com o apoio institucional da Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Governo do Estado.

As cidades de Macapá/AP, Maricá/RJ e Rio Branco/AC também sediarão seletivas desta competição, no entanto Aracaju concentra o maior número de disputas por modalidade esportiva: Atletismo e Ginástica Artística (de 7 a 10 de março), Tênis de Mesa (de 14 a 18 de março), Judô e Wushu (de 21 a 24 de março), Xadrez (de 27 a 31 de março) e Ginástica Rítmica e Natação (de 28 a 31 de março).

De acordo com o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen, durante todo o período de realização do evento, Aracaju deve receber mais de 5.000 pessoas, entre técnicos, dirigentes, oficiais e os próprios atletas. Ele destaca que a competição chega à capital sergipana a partir do perseguimento de uma das metas do Planejamento Estratégico da gestão, voltado à captação de eventos esportivos.

“Por se tratar de um evento de grande importância, a Prefeitura de Aracaju, junto com o Governo de Sergipe foram responsáveis pela captação, pelo convencimento da realização desse evento. Aracaju foi escolhida graças às condições que a cidade oferece, por seus atrativos e por ser uma cidade organizada, limpa, que disponibiliza de uma locomoção fácil para os atletas e as delegações, uma cidade bonita e encantadora. Houve um movimento de convencimento da organização para trazer esse grande evento pra cá e a Prefeitura entra com o apoio institucional, então toda a parte de estrutura foi garantida para a realização das seletivas, além de apoios para reforçar a limpeza, o serviço de segurança e apoio logístico com alguns equipamentos, garantido que um evento dessa magnitude seja sucesso”, explica o gestor.

Organizador geral do evento, Walter Thiessen aponta outros detalhes sobre a realização da seletiva e a vinda dos atletas para Sergipe, e a importância do papel da Prefeitura para garantir que o evento ocorra conforme o esperado.

“Todos os estados estão participando dessa seletiva, sendo representados por seus atletas. No atletismo, por exemplo, teremos 780 atletas dos 27 estados. Em cada módulo temos um número diferente de competidores, que chega semana a semana, participa da competição e em seguida retorna para o seu estado. Ao final de cada competição nós vamos formando a seleção brasileira que vai pra Normandia na França. Nossa parceria com a Prefeitura tem sido muito importante nesse evento, pois estamos recebendo todas as condições e acompanhamento necessário nas nossas tratativas para um bom desenvolvimento das seletivas”, afirma Walter.

O secretário Sérgio Thiessen destaca que além da Sejesp, a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict) está envolvida na realização desse evento, pois a pasta tem o objetivo de desenvolver o turismo de eventos esportivos na cidade. “Não foram medidos esforços da Semict para colaborar com as ações que engrandecem a realização dessas seletivas”, salienta ao destacar o potencial do evento de fomentar o turismo local.

