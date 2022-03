Banese Card oferece parcelamento do IPVA em até 12 vezes

Opção já está disponível e pode ser realizada direto no site do Detran/SE. Quem pagar até 31 de março garante os 10% de desconto ofertados pelo órgão público.

Parcelar o pagamento do IPVA em até 12 vezes no Banese Card, de forma fácil e sem burocracia. Essa é a novidade que a nova campanha “Não precisa rebolar para pagar o IPVA” oferece aos clientes do cartão genuinamente sergipano.

A ação promocional, que já está valendo, visa dar aos clientes do Banese Card a opção de diluir mais essa dívida de início de ano, sem precisar comprometer o orçamento familiar com a parcela única do imposto, que precisa ser pago anualmente por proprietários de veículos automotores.

Caso escolha pagar o IPVA em duas vezes com o Banese Card até o final deste mês, mesmo com a taxa de juros incidente no parcelamento, o cliente garante, ainda, um valor menor que o total a ser pago no período estabelecido de acordo com a terminação da placa do veículo, uma vez que o Detran/SE oferece 10% de desconto para quem realizar o pagamento até 31 de março.

Se preferir, o usuário pode estender o prazo em até 12 meses e tornar as prestações mais confortáveis para o orçamento familiar. Para realizar o pagamento parcelado, basta acessar os dados do veículo no site detran.se.gov.br, escolher a opção TKS, e finalizar a operação clicando na quantidade de parcelas que deseja realizar o pagamento do IPVA.

