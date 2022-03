Cerca de 300 famílias sem teto do município de Aracaju resiste a ocupação João Mulungu 

Nas primeiras horas dessa segunda-feira (07), 300 famílias sem teto de Aracaju ocuparam o antigo prédio Universidade Federal de Sergipe (UFS), com o objetivo de garantir o direito à moradia digna. De acordo com os moradores da Ocupação João Mulungu, o local estava abandonado e, de tal forma, sem cumprir sua função social constitucionalmente estabelecida, há pelo menos seis anos.

Organizadas pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), as famílias informaram que a Ocupação João Mulungu resiste no centro de Aracaju como fruto da continuidade da luta e da resistência popular depois do violento ato de reintegração de posse realizado em plena pandemia de COVID-19, a mando do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que resultou na prisão injusta de seis militantes. Essas famílias despejadas e o MLB retomam juntos nesse dia a João Mulungu como uma oportunidade para solucionar o problema da moradia, do pleno acesso aos equipamentos urbanos e o direito à cidade.

Os novos moradores e moradoras desse espaço, que agora será um lar, ressaltam a necessidade de conquista de suas moradias, considerando que Aracaju tem um déficit habitacional de 25 mil moradias e muitas dessas famílias moram de aluguel, de favor ou em áreas de risco. O MLB e as famílias da João Mulungu denunciam ainda a fome e a carestia em Sergipe, o quinto pior estado do país no índice de pobreza, de acordo com dados do IBGE.

A Ocupação João Mulungu homenageia a maior liderança dos quilombos sergipanos. Mulungu (1851-1876) viajava por toda a província nos anos de 1860 e tornou-se conhecido por interagir com grupos revolucionários do município onde nasceu.

Contribua com a rede de solidariedade do MLB. Ajude os moradores da ocupação através do PIX: [email protected]

Fonte e foto Comunicação nacional do MLB