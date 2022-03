“É revoltante e de uma estupidez extrema”, diz senadora sobre declarações de deputado

A senadora Maria do Carmo Alves classificou como “estúpida e repugnante” a fala do deputado estadual por São Paulo, Arthur do Val (Podemos/SP) que em áudio (vazado e) amplamente divulgado por diversos setores, agride a dignidade de mulheres ucranianas ao dizer que serem por pobres, são fáceis (de serem abusadas). Num trecho da conversa publicizada pelos mais diversos veículos de comunicação do mundo, o parlamentar, que é pré-candidato ao Governo de São Paulo, diz que “…são fáceis porque são pobres *(…) colei em dois grupos de mina e é inacreditável a facilidade. Quando acabar a guerra, vou voltar pra cá (…)”.

Para a senadora, “o comportamento sexista do deputado deve ser repulsado por todos os segmentos, pois não se pode admitir em hipótese alguma esse tipo de conduta, sobretudo de alguém pago com recursos públicos e que tem o dever de representar bem o seu povo. É asqueroso pensar que esse indivíduo tenha ido para a Ucrânia, que vive um cenário de guerra, onde estão milhões de pessoas em situação de total fragilidade, e tudo o que ele consegue enxergar são a “pobreza e a facilidade” dessas mulheres. É, de fato, nojento”.

Maria do Carmo disse que Arthur, conhecido como “Mamãe Falei”, precisa se portar de forma decente e respeitosa. “A mulher não é objeto. Independente da condição social, ela precisa ser respeitada. A vulnerabilidade em que essas mulheres se encontram, tendo que deixar tudo para trás e sair sem destino e sem referência, é gritante”, disse a parlamentar sergipana, acrescentando que não há palavra que defina uma “pessoa que olha uma fila de refugiadas e, sem compaixão, só consegue enxergar a sexualidade delas e verbalizar os seus pensamentos doentios. “Pelo seu histórico de polêmica, esse rapaz demonstra a falta princípios e de valores éticos e morais e, portanto, precisa ser expurgado da vida pública”, concluiu.

