Edvaldo acompanha início das aulas: “fardamento e material escolar novinhos e vacina no braço”

O prefeito Edvaldo Nogueira acompanhou, nesta segunda-feira, 7, o início do ano letivo nas escolas públicas municipais de Aracaju. O gestor esteve nas escolas municipais de Ensino Fundamental João Paulo II e Laonte Gama, no bairro Santa Maria. Neste retorno às aulas, além da distribuição de novos fardamentos e material escolar, a gestão municipal também realizou uma nova etapa da campanha de vacinação das crianças, acima de 5 anos, contra a covid-19, agora nas próprias unidades de ensino.

“É um momento muito importante porque hoje a gente recomeça com as aulas, que era um sonho, um trabalho que tentamos fazer o mais rapidamente possível. Foram dois anos em que os estudantes estavam fora da escola, por causa da pandemia, e era o nosso sonho voltar. E estamos voltando com muitas novidades: novo fardamento e material escolar, além da vacinação nas próprias escolas, algo que já havíamos feito para os estudantes acima dos 12 anos e que agora faremos para os que têm de 5 a 11 anos”, afirmou o prefeito.

Mais de 30 mil alunos retornam às aulas na rede municipal de ensino de Aracaju nesta segunda, dia em que a Secretaria da Educação conclui a entrega de 108.800 novos fardamentos para os meninos e meninas matriculados nas escolas. Os estudantes também receberão kits de materiais didáticos e mochilas. Já os professores receberão amplificadores de som para auxiliar na ministração das aulas.

“A Prefeitura está distribuindo mais de 108 mil fardamentos para os meninos e meninas, entre camisas, shorts e calças, além disso, estamos distribuindo mochilas escolares, o que é muito importante, porque é uma despesa que os pais têm a menos com as crianças. Além disso, a distribuição do material escolar. É um dia de muita alegria e felicidade”, reforçou Edvaldo.

Além disso, para garantir a oferta de um ensino de qualidade às crianças e adolescentes da capital, a Prefeitura também adquiriu materiais pedagógicos para a montagem de laboratórios de ciências e matemática nas escolas da rede. Ao todo, 43 unidades escolares, que ofertam o ensino fundamental, terão os laboratórios.

“As aulas da rede municipal de ensino estão voltando presencialmente, o que indica um quadro de estabilidade sanitária, de tranquilidade, apesar de permanecermos vigilantes, de cumprirmos todos os protocolos sanitários, de distanciamento, de uso da máscara, mas hoje a rede municipal de ensino retorna 100% presencial. Em 74 escolas, são quase 31 mil alunos, um público significativo. E estamos voltando com total segurança. É preciso fazer com que essas crianças recuperem o aprendizado referente aos anos de 2020 e 2021”, afirmou a secretária municipal da Educação, Cecília Leite.

Foco na melhoria do ensino

De acordo com a secretária, a rede municipal de Educação está fazendo uma avaliação diagnóstica do ensino durante a pandemia. “Essa avaliação implica numa avaliação de entrada, de percurso e de saída. O objetivo é: como esse aluno está chegando neste ano, o que é que no meado do percurso será preciso ajustar e no final o que esse aluno aprendeu. A partir da semana que vem, vamos começar a fazer essa avaliação diagnóstica e ela servirá de referência para o ensino do ano letivo. Como identificamos em Aracaju uma alta dificuldade no aprendizado de Português e Matemática, a Secretaria adquiriu laboratórios de matemática e de ciências para recompor esse aprendizado, torná-lo mais lúdico e assim facilitar a aprendizagem”, destacou.

A diretora da Emef João Paulo II, Silvania Silva, ressaltou que o retorno às aulas seguirá um planejamento diferenciado, justamente por causa da pandemia. “Nós iniciamos o nosso planejamento com um plano de alfabetização para resgatar o tempo que a gente perdeu e as dificuldades que a própria pandemia impôs à escola, às famílias e alunos. Com essa preparação e planejamento, a gente começa com vários projetos para que os alunos sejam alfabetizados, que é o nosso grande desafio para esse momento”, disse.

A senhora Anaíra Rodrigues, mãe de Maria Alice, estudante da Emef João Paulo II, se disse muito satisfeita com a volta às aulas presencialmente. “A expectativa está a mil, porque são dois anos dentro de casa e ela está bastante ansiosa, eu acho, na verdade, que estou mais ansiosa que ela. A expectativa é a melhor possível, que dê tudo certo e que seja tudo tranquilo nesse retorno. Ela ficou fazendo aula online e eu acompanhava todos os dias, fazendo as tarefas, provas, tudo”, relatou.

A vacinação

A vacinação nas escolas ocorrerá durante todo o mês de março, de segunda à sexta-feira, e contemplará as escolas de Ensino Infantil e Fundamental. A imunização dos alunos será feita dentro do horário escolar, com escolas pólos recebendo alunos de unidades vizinhas.

Para receberem a dose da vacina, todos os estudantes, com idade entre 5 a 11 anos, além dos adolescentes, de 12 a 17 anos, receberão um termo de autorização, que deverá ser preenchido pelos pais ou responsáveis, permitindo a vacinação na escola.

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, explica que a vacinação nas escolas funciona como uma espécie de “busca ativa”. “O que a Secretaria de Saúde está fazendo é ir até as pessoas para tentar ampliar esse percentual de vacinação que é bom para toda a comunidade. Aproveitando o retorno das aulas, fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação para trazermos equipe para dentro das escolas e ampliarmos a vacinação”, pontuou.

“Sabemos que muitos pais às vezes não têm tempo de levar as crianças às unidades de saúde, então, dessa forma, nós vamos permitir que eles possam ter a comodidade de se vacinarem na escola. A gente, previamente, tem enviado documento aos pais para que eles se manifestem e autorizem as crianças a tomarem as vacinas, inclusive, pode optar pela vacina, seja a Pfizer pediátrica ou a Coronavac naquele grupo que pode tomar as duas”, explicou Waneska.

Aracaju é a primeira capital do nordeste na vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Das 65.674 crianças a serem vacinadas, Aracaju já imunizou 36.192 delas, o equivalente a 55,1% deste público.

Fonte e foto assessoria