Ipesaúde realiza testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B

Testes são imprescindíveis para a descoberta precoce de doenças que são silenciosas

O Ipesaúde, mantendo o compromisso com a assistência e promoção à saúde dos beneficiários, sempre realiza ações importantes, a exemplo de testes rápidos para detecção do HIV, Sífilis e Hepatite B. Esses testes são imprescindíveis para a descoberta precoce de doenças que são silenciosas.

O enfermeiro do Centro de Especialidades do Ipesaúde, Cleomenes Barros, explicou a respeito desse tipo de ação. “Os testes servem para homens e mulheres, principalmente sexualmente ativos, para que possamos cortar essa cadeia de transmissão, caso algo seja detectado”, destacou.

Após os testes, os pacientes podem aguardar o resultado e, caso seja reagente, orientações são repassadas para que o beneficiário possa iniciar um tratamento, como explica Cleomenes Barros.

“Se der reagente, o profissional de saúde acolhe o paciente, orienta sobre o que é a doença e como tratar. Sendo hepatite ou sífilis , o paciente é encaminhado para um profissional clínico ou ginecologista, no caso das mulheres. Se for HIV, nós encaminhamos ao Cemar, além de notificarmos ao Estado, por meio do preenchimento de um formulário”, conclui Cleomenes Barros.