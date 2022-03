Jeferson solicita redutores de velocidade para povoado de Estância

O deputado Jeferson Andrade (PSD), teve a Indicação Nº 77/2022 aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe, solicitando ao governado Belivaldo Chagas que viabilize providências para a construção de dois redutores de velocidade no município de Estância.

De acordo com a propositura, vários acidentes estão sendo registrados na primeira entrada do bairro Alecrim às margens da rodovia Venâncio Fonseca.

“A solicitação ao governador Belivaldo Chagas com cópia para o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves Nascimento, no sentido de que sejam adotadas as providências legais visando evitar acidentes no local, inclusive com vítimas fatais”, destaca Jeferson Andrade.

Abastecimento de água

Também foi aprovada a Indicação Nº 78/2022 de autoria do deputado Jeferson Andrade, solicitando ao presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), Carlos Fernandes de Melo Neto, que seja providenciado o abastecimento de água nos povoados São José, Malhada Vermelha e demais povoados do município de Gararu.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza/Alese