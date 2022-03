MPSE divulga resultado do processo seletivo para estagiários

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Escola Superior (ESMP), divulgou o resultado do Processo Seletivo de Estágio de Graduação em Administração (incluindo Administração Pública) e Ciências Contábeis, por ordem de classificação após observados os critérios de desempate elencados no item 8.4 do Edital nº 01/2022 – ESMP/SE.

Na listagem de aprovados constam apenas aqueles candidatos que obtiveram pontuação final igual ou superior a 50% da pontuação total da prova, conforme previsão do item 8.1 do Edital.

Todas as convocações, avisos e demais comunicações serão divulgados posteriormente.

Clique abaixo e confira

Resultado Área de Administração

Resultado Área de Ciências Contábeis

