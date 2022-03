Mulher é encontrada morta em apartamento no Bairro Farolândia

Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta neste domingo (7) em um condomínio no Bairro Farolândia, em Aracaju, e a causa da morte segundo o IML teria sido por esganadura.

As informações são de que o corpo foi encontrado no quarto pelo filho que morava com ela. O principal suspeito é o ex-companheiro, que, segundo o filho, estava abrigado no local e já teria sido avisado para conseguir outro local para morar.

Informações sobre o paradeiro dele podem ser enviadas para o Disque-Denúncia, pelo 181. O caso será investigado pela Polícia Civil.