Mulher é presa suspeita de esfaquear homem após consumo de álcool

Uma mulher foi presa neste domingo (06) em Lagarto, suspeita de esfaquear um homem durante uma briga no Conjunto João Almeida Rocha.

As informações passadas pela polícia são de que ela teria golpeado a vítima com uma arma branca após consumir bebida alcóolica. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O homem foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar da região e, posteriormente, será transferido ao Hospital de Urgências de Sergipe, em Aracaju.

O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio.