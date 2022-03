Pré-candidatos afiam o gogó

Por Adiberto de Souza *

Esta fase de pré-campanha serve para os pré-candidatos afiarem o gogó de olho no confronto verbal a ser travado na campanha eleitoral. Ao se fustigarem pela mídia, oposição e situação estão treinando o melhor discurso para enfraquecer o adversário e convencer o eleitorado que são a melhor opção para Sergipe. Os políticos sabem que um bom “improviso” é fundamental para angariar a simpatia popular. Quando o embate eleitoral começar pra valer, o pré-candidato escolhido pelos situacionistas vai enaltecer a gestão do governador Belivaldo Chagas (PSD), prometendo manter o estado na linha do progresso e coisa e tal. Mesmo tendo integrado o time governista por muito tempo, o senador Rogério Carvalho (PT) afia o discurso contra seus ex-aliados, sem esquecer de alardear que é apoiado pelo ex-presidente Lula da Silva (PT). Os candidatos dos partidos nanicos devem atirar para todos os lados, mesmo correndo o risco de serem alvos de suas próprias metralhadoras giratórias. Portanto, a expectativa é que, quando a campanha eleitoral começar, os gogós já estejam afiadíssimos e prontos até para cuspir bala, se preciso for. Arre égua!

Pouco espaço

A vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino (PT), garante que a descontinuidade na trajetória política de parte das mulheres que assumem cargos eletivos é provocada pela falta de espaço em ambientes de decisão nos partidos. A petista foi entrevistada pelo jornal Folha de S. Paulo sobre o refluxo da onda de mulheres eleitas vices em 2018, todas com novos planos para as eleições deste ano. A própria Eliane pretende disputar uma cadeira na Câmara Federal. Segundo ela, “a mulher ocupar a posição de vice em uma chapa majoritária é importante. Mas daí para chegar nos espaços centrais de poder é outra luta”. Ah, bom!

Vão às urnas

Os imortais sergipanos elegem hoje o escritor e jurista Igor Leonardo Moraes Albuquerque para a cadeira nº 30 da Academia Sergipana de Letras, que tem como patrono José Jorge de Siqueira Filho. O novo acadêmico substituirá o professor Luiz Fernando Ribeiro Soutelo, que morreu em janeiro passado, aos 73 anos. Igor Albuquerque é vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura e do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. A eleição está marcada para às 15h, na sede da ASL. Então, tá!

Encontro com ministra

E o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) tem audiência agendada amanhã, com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Na pauta, o projeto Carnalita, que se efetivado aumentará enormemente a produção de potássio em Sergipe, e a padronização da inspeção de produtos animais. Segundo o parlamentar, essa padronização permitirá o fortalecendo das pequenas agroindústrias sergipanas. Quanto ao projeto Carnalita, tudo depende da multinacional Mosaic Fertilizantes, dona da Usina Taquari-Vassouras, em Rosário do Catete. Crendeuspai!

Paralisação suspensa

Ficou pra depois a paralisação de 48 horas programada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde de Sergipe. É que o desembargador José dos Anjos concedeu liminar suspendendo o movimento, sob pena de o Sintasa pagar multa diária de R$ 10 mil. A paralisação abortada visava cobrar ao governo reajuste salarial, auxílio-alimentação para os celetistas, 30 horas semanais e retorno das gratificações cortadas dos estatutários administrativos. O sindicato informa que o movimento paredista foi suspenso, mas a luta continua. Só Jesus na causa!

Discutindo as eleições

A participação do partido Progressistas nas eleições desde ano em Sergipe foi discutida entre os deputados federais Laércio Oliveira e Arthur Lira. O alagoano recepcionou Laércio com um almoço em sua residência na capital alagoana. Ambos trataram sobre a importância de a legenda formar chapas competitivas para a Assembleia e a Câmara Federal. Também discutiram a pré-candidatura majoritária de Laércio, que deve concorrer ao Senado pelo grupo sob a liderança do governador Belivaldo Chagas (PSD). O deputado retornou de Maceió muito entusiasmado para participar do embate eleitoral que se avizinha. Marminino!

A guerra e o porto

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não afetou as exportações feitas pelo Terminal Marítimo Inácio Barbosa, na Barra dos Coqueiros. Esta informação é da VLI, administradora do porto sergipano. Segundo a empresa de logística, “a programação de embarques destinados à exportação segue normalizada”. E acrescenta: “Os clientes atendidos atualmente via litoral sergipano comercializam insumos diversos, como grãos e minérios”. No passado, aquele terminal marítimo já embarcou milho para a Rússia, mas hoje as exportações feitas a partir dele se destinam a traders situados nos Estados Unidos, China e países do oeste europeu. Aff Maria!

De olho nas eleições

Veja o que publicou a amiga Thaís Bezerra no Jornal da Cidade: Os empresários do setor de eventos pretendem lançar candidatos proporcionais nas eleições deste ano em vários estados. Em Sergipe, Sérgio Brasil, presidente da Associação União dos Profissionais do Setor de Eventos, é quem coordena essa mobilização. “Queremos fazer um deputado estadual no pleito de outubro e, em 2024, pretendemos ter um vereador em cada cidade sergipana”, anunciou. Segundo ele, a ideia de eleger parlamentares surgiu nestes dois anos de pandemia, quando o setor foi duramente castigado com a suspensão dos eventos e não recebeu apoio de nenhum político. Misericórdia!

Partidos sem comando

Dos 32 partidos políticos registrados no Tribunal Regional Eleitoral, sete não renovaram seus diretórios estaduais. São eles: Avante, Novo, PMB, PMN, PTC, PSL e DEM. Estes dois últimos deixaram de existir, pois foram fundidos e viraram o União Brasil. O ex-dirigente do Avante, Clóvis Silveira, informou que a legenda está sem comando desde julho do ano passado, quando ele renunciou a presidência. Indagado pela coluna sobre quem está administrando o PRTB em Sergipe, seu ex-presidente Almeida Lima foi lacônico: “Não sei”. Home vôte!

Música da boa

Para abrir as comemorações dos 40 anos de vida artística, o músico sergipano Neu Fontes fará um show exclusivamente com músicas do Vander Lee, compositor mineiro falecido em 2016 e que deixou um legado musical de muita qualidade. Será na próxima sexta-feira, a partir das 20h, no Café da Gente, localizado no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Neu será acompanhado de Alberto Silveira, Emanuel Jorge e Ton Toy e tem a produção da Simone Fontes, com Couvert de 40 reais. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 14 de dezembro de 1910.

* É editor do Portal Destaquenotícias