Prefeitura de Muribeca instala 52 luminárias de energia solar

Uma nova tecnologia de iluminação Pública em Muribeca focada na sustentabilidade e inovação. Serão instaladas 52 luminárias de LED com placa solar nos trechos de acesso ao povoado Camará e sede do município com objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica.

O sistema funciona pela captação de energia dos painéis individuais, que durante todo o dia recebem luz solar e a transforma em energia elétrica. A carga é transferida para a bateria, que aciona a luminária de lâmpadas de LED acopladas aos braços metálicos do poste.

Quando escurece o sensor faz com que as luzes se acendam automaticamente. Cada lâmpada de LED ilumina o equivalente a uma lâmpada convencional de 250 watts.

Fonte e foto assessoria