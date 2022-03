Prefeitura de Rosário do Catete realiza sorteio de prêmios entre feirantes e consumidores

Nesta segunda-feira (7), após minutos de expectativa, feirantes e consumidores conheceram os ganhadores do sorteio do projeto Compra Premiada. A ação executada pela Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, distribuiu 14 prêmios, entre eles micro-ondas, fogão, ferros elétricos, ventiladores, liquidificadores e smartphone.

O projeto Compra Premiada tem como objetivo contemplar consumidores que adquiriram algum produto na feira livre de Rosário do Catete. Além dos consumidores, os feirantes também foram incluídos no projeto, que impulsionou as vendas no comércio local. Em dezembro, os ganhadores foram beneficiados com micro-ondas, liquidificadores, sanduicheiras, ferros elétricos, espremedor de laranja, ventiladores, jogo de panelas e lavadora de roupas.

O sorteado Arivaldo Dória, que ganhou um fogão com quatro bocas, agradeceu à organização do evento. “Fiquei muito feliz, pois desde que iniciou o Compra Premiada, vi a lisura do processo, que beneficia feirantes e consumidores. Muito obrigado”, agradeceu.

O prefeito César Resende; o vice-prefeito Magno Monteiro; os vereadores Amélia Resende (presidente da Câmara), Genilson José (Tchi da Banda), Rafael Dantas e Willamis Cruz (Mi Cabeleireiro); o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Wagner Quintela, e demais secretários municipais prestigiaram o sorteio.

Por Keizer Santos