Prefeitura de Socorro anuncia reajuste do piso salarial dos professores da rede municipal

Na manhã desta segunda-feira, 7, o Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro anunciou o reajuste de 33,24% na tabela do piso salarial dos professores da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, conforme aumento definido pelo Governo Federal. O comunicado, realizado pelo prefeito Padre Inaldo, ocorreu durante o início da III Jornada Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, no Centro Cultural Gilson Prado Barreto.

“Pagamos o piso salarial dos professores desde 2017 porque sabemos a importância dos professores para o desenvolvimento da nossa Educação e para a nossa vida. Esse reajuste só não foi possível ano passado, por conta da lei do Governo Federal. Por não ter tido o reajuste do ano passado, o aumento deste ano foi bem maior. Sabemos que não será fácil, inclusive muitos municípios não terão condições de pagar, mas nós, da Prefeitura de Socorro, estamos assumindo essa responsabilidade. Vamos pagar o reajuste de 33,24% para todos os nossos professores, em total conformidade com a lei”, declarou o prefeito Padre Inaldo.

Ao realizar o anúncio os professores comemoraram a notícia aguardada pela categoria, a exemplo da professora Luziete Rodrigues, da Escola Municipal João Prado Vasconcelos, localizada no conjunto Parque dos Faróis. Ela, assim como os demais professores, foram pegos de surpresa. “Realizo o meu trabalho com muito amor, mas receber essa notícia nos motiva ainda mais no desenvolvimento do nosso trabalho. Não tenho o que reclamar, até porque essa valorização vem acontecendo todos os anos”, disse.

No total, 509 professores serão beneficiados com o reajuste. A secretária de Educação, Josevanda Mendonça Franco, também comemorou o ato de valorização da gestão municipal e relembrou os esforços realizados nos últimos anos. “Além de conceder o reajuste anualmente, a gestão municipal realiza o pagamento da gratificação por titulação, por triênio, por regência de classe e por difícil acesso para os professores da rede”, especificou.

Jornada Pedagógica

Após a conclusão do processo da Gestão Democrática, voltado para diretores escolares e coordenadores pedagógicos, chegou a vez de preparar os professores efetivos e contratados da rede pública municipal para o ano letivo de 2022. A palestra de abertura da 3ª Jornada Pedagógica ocorreu na manhã desta segunda-feira, 7, teve como tema “Recomposição das aprendizagens: o olhar das práxis docente”.

Com início das aulas marcado para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 14, essa foi uma das ações planejadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A jornada é o momento que os professores têm para refletir, debater e tomar decisões relacionadas às ações pedagógicas. O evento será realizado em três dias para que os professores tenham acesso às informações de forma organizada e construtiva. Durante a Jornada Pedagógica, a Semed entregou oficialmente os Cadernos de Atividades Complementares (CACs), que foram elaborados de forma coletiva pelos professores, gestores e pela equipe técnica. O material dará apoio à recomposição da aprendizagem dos alunos.

