Clínica veterinária em SE especializada em felinos amplia horário

A partir desta segunda-feira, 7, a clínica Toca dos Gatos, a primeira em Sergipe especializada em felinos, ampliará o seu horário de funcionamento até às 22h e aos finais de semana e feriados até às 20h, além de disponibilizar a opção de internamento, quando necessário. A mudança atende aos pedidos dos diversos tutores de gatos, que agora podem ficar mais aliviados caso seus animais tenham algum problema de saúde.

De acordo com a veterinária especialista em felinos, Candice Garcia, a ampliação do horário de funcionamento e a oferta de internamento atendem a uma demanda dos tutores de felinos.

“Na maioria dos casos, eu atendia o gato desde filhote, tinha todo o histórico dele aqui e, de repente, no período noturno ou no final de semana, o gatinho passava mal e aí o tutor tinha que levá-lo para outra clínica e contar do zero todo o histórico do animal. A partir desse tipo de situação, os tutores começaram a fazer essa cobrança e nós prontamente atendemos”, explicou a médica veterinária.

Além disso, a especialista em felinos destaca que os gatos têm peculiaridades e um perfil totalmente diferente de um cachorro. Por isso, ter um local com atendimento exclusivo faz toda a diferença para o tratamento de saúde.

“Em uma clínica exclusiva, o gato será atendido por veterinários especialistas em medicina felina, em um consultório adequado, contendo arranhador, feromônios, com mesas que normalmente são de inox. Tudo voltado para atender ao bem-estar do gato”, afirmou Candice Garcia.

Ela explica que até mesmo o contato visual ou o cheiro de outra espécie, como o cachorro, pode gerar desconforto e deixar o felino agitado. “O objetivo é fazer com que o gato se estresse menos ao sair de casa. Então, ao chegar na nossa clínica, o gato encontra um local silencioso, tranquilo, sem cheiro de nenhuma outra espécie, principalmente cachorro, o que o deixa mais tranquilo”, pontuou a médica veterinária.

Importância do acompanhamento especializado

A médica veterinária Candice Gama destaca ainda a importância da prevenção para o bem-estar dos gatinhos. Segundo ela, as consultas periódicas são importantes para o plano de saúde específico do gato e, ao adotar um gatinho, a primeira coisa a se fazer é levá-lo à um médico veterinário.

“A consulta é essencial para avaliar a saúde do gatinho, verificar vacinas, vermífugos, e tirar todas as dúvidas do tutor. Também é importante para preparar o enxoval básico, com caixa de transporte e de areia, comedouros e ração”, pontuou a especialista em felinos.

Sobre a Toca dos Gatos

Capitaneada pela médica veterinária Candice Garcia, especialista em felinos, a clínica Toca dos Gatos é a primeira em Sergipe exclusiva para gatos. Fundada em maio de 2018, a clínica disponibiliza diversos produtos para os animais e seus tutores, como brinquedos, acessórios e afins. Para a ampliação do atendimento, foram feitas algumas pequenas alterações na estrutura da clínica e a equipe de médicos veterinários foi ampliada.

Localizada na Avenida Acrísio Cruz, no Bairro Salgado Filho, em Aracaju, a clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados, o horário é de 8h às 20h.

