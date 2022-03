Profissionais da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes participam de capacitação do Método Canguru

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está participando do VIII Curso Online de Capacitação de Tutores do Método Canguru – Atenção Hospitalar, oferecido pelo Ministério da Saúde.

A formação começou nesta segunda-feira, 7, e segue até o próximo dia 11 em formato online. De acordo com a enfermeira Neonatologista e coordenadora Estadual do Método Canguru, Amanda Kelle Freitas Barreto, a carga horária é de 40h e o objetivo do curso é formar tutores para trabalhar de forma efetiva e segura no programa. Ela explica que no estado participam sete profissionais de diversas categorias, todos da MNSL.

“Serão capacitados médicos neonatologistas, fisioterapeutas e enfermeiros da unidade neonatal. Existirão dois momentos presenciais para a realização de práticas existentes no cronograma, incluindo, uma visita às três etapas do método. Os momentos presenciais serão na quinta-feira, 10, à tarde e sexta-feira, 11, pela manhã. Na quinta-feira, haverá visita à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, percorrendo a Utin, Ucinco e Ambulatório Maria Creuza de Figueiredo, onde serão ministradas as aulas de cuidado. Já na sexta-feira, dia 11, haverá um planejamento pelo grupo de tutores que estão em formação a partir das 10h da manhã também na MNS”, detalha Amanda Kelle.

Segundo descreve, a MNSL possui o maior número de leitos, sendo considerado o maior Canguru do Brasil, com 27 leitos cadastrados no Ministério da Saúde. “Atualmente possuímos no estado de Sergipe, 80 tutores do Método Canguru atuando em diferentes níveis de atenção, o que fortalece sua trajetória”, reforça Amanda. Ela esclarece que o Método Canguru oferta a possibilidade, através da articulação com a atenção primária (que faz o acompanhamento da gestante de risco), de traçar estratégias para o acolhimento dessas famílias na unidade hospitalar, tentando minimizar os danos causados pela quebra do vínculo quando o recém-nascido necessita ser internado na unidade neonatal.

“O canguru é um modelo de assistência humanizada que há alguns anos vem possibilitando melhor qualidade de vida para os prematuros e suas famílias. Esse resultado só é possível quando entendemos que somos um cuidado progressivo. O método é composto por três etapas e todas têm uma importância enorme para obtermos os melhores resultados. A integração do processo assistencial faz toda diferença”, ressalta a coordenadora do programa no estado de Sergipe.

Para Amanda, ser um tutor do Método Canguru é ter o compromisso de ofertar qualidade no atendimento não só ao prematuro, mas a toda criança que chega na unidade. “É compartilhar o cuidado, dividir experiências, fazer o contato pele a pele, ajudar a acolher a família. Tudo isso é papel do tutor”, conclui a enfermeira.

Fonte e foto SES