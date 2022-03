Projeto ‘Drible contra as Drogas’ realiza palestra para jovens de Pedrinhas

Na noite da última sexta-feira, 04, o Batalhão da Restauração, através do Projeto Drible Contra as Drogas, esteve no município de Predrinhas. Lá foram realizadas palestras contra as drogas e contra a violência para as famílias e para todas as crianças atendidas pelo projeto.

Durante o dia, além de palestras, também foi oferecido atendimento psicológico para todos aqueles sentissem a necessidade do serviço.

Segundo Capitão Samuel foi um dia abençoado. “Este é um trabalho que envolve os jovens e os seus responsáveis. Foi mais uma ação abençoada e direcionada por Deus”, pontua.

Fonte e foto assessoria