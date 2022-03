Ricardo Marques lamenta problemas no Corredor da Hermes Fontes: “Um problema por cima de outro”

Quem acompanha a obra interminável do corredor da avenida Hermes Fontes ficou sem entender a colocação de um cercamento nos abrigos de ônibus. O fato chamou a atenção do vereador Ricardo Marques. Ele esteve no local e viu que a cerca é totalmente fora do padrão e indica que não estava no projeto. “Percebe-se que a cerca foi colocada para dar uma “sensação de segurança” já que os pontos estão no meio da via, porém não levou em conta a acessibilidade, diz o vereador.

Em alguns lugares a cerca foi colocada por cima do piso tátil, impossibilitando o uso por pessoas com baixa visão ou deficientes visuais. Outro ponto que o vereador ficou preocupado é que um lado de acesso aos abrigos foi fechado pela cerca, o que possivelmente irá obrigar ao usuário a ter que descer na pista. Sem dúvida aumentará o perigo, principalmente em horários de maior fluxo.

Desde que assumiu como vereador no início do ano passado, Ricardo Marques tem questionado a demora na liberação do corredor da avenida Hermes Fontes. A obra teve início em 2019 com a derrubada de várias árvores e pela urgência parecia que ia ficar pronta em pouco tempo. “Já são mais de 2 anos e teve todo tipo de desculpa, da pandemia à falta de alumínio, porém até hoje sem data para liberar. Essa situação revela gastos não planejados, falta de planejamento da gestão municipal de Aracaju e insensibilidade para com os usuários do transporte público de passageiros.

Fonte e foto assessoria