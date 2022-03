Tribunal de Contas do estado de Sergipe prorroga regime de trabalho misto até o dia 11

O colegiado do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) aprovou no Pleno da última quinta-feira, 3, o Ato Deliberativo nº 993/2022​, que prorroga até o próximo dia 11 as medidas restritivas vigentes no órgão para desempenho de atividades presenciais.

Dessa forma, a Corte segue em regime misto, com limite de 50% do quantitativo de servidores no trabalho presencial e os demais de forma remota.

“Através do nosso setor médico temos acompanhado em tempo real todos os dados referentes à pandemia e entendemos que o momento ainda não nos permite uma volta completa à normalidade”, comentou o presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição.

Segundo ele, a atual dinâmica de trabalho não tem ocasionado qualquer prejuízo às atividades desenvolvidas pelo Tribunal, como o julgamento de processos ou a realização de auditorias e inspeções.

O novo Ato nº 993 segue os termos do Ato Deliberativo nº 990, do último dia 1º de fevereiro, que também tem como foco a prevenção e o enfrentamento ao coronavírus e à gripe H3N2.

No regime de trabalho presencial, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, permanecerão os servidores “cujas atribuições forem incompatíveis com o regime de teletrabalho ou que por qualquer outra razão não puderem ser desempenhadas neste regime, e que já estejam imunizados”. ​

Foto: Igor Graccho

Texto: Hádam Lima