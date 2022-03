O deputado Iran Barbosa (PT), teve a Indicação Nº 140/2022, aprovada na sessão mista desta terça-feira, 8, na Assembleia Legislativa de Sergipe. A propositura será encaminhada ao governador Belivaldo Chagas solicitando que, em caráter de urgência, receba a Comissão de Negociação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de

Sergipe (SINTESE).

Segundo o texto da Indicação, o objetivo é apresentar e negociar com os seus membros o reajuste do valor do Piso Salarial do Magistério a ser apreciado pela categoria e, posteriormente, encaminhado ao Parlamento para apreciação.

“No último dia 02 de fevereiro, em pronunciamento dirigido a esta Casa, o governador ter se comprometido com esta pauta, bem como o fato de que é preciso envolver os dirigentes sindicais, representantes legítimos da categoria, nas discussões referentes ao reajuste do valor do Piso Salarial do Magistério, que deve estar referenciado ao vencimento inicial da carreira da categoria e incidir sobre todos os seus demais níveis e classes; bem como estender os seus benefícios aos professores e professoras aposentados, com efeito retroativo ao mês de janeiro deste ano”, justifica o deputado no documento.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza/Alese