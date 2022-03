8 de março: PCdoB/SE vai às ruas em defesa da vida das mulheres e contra o governo Bolsonaro

Neste 8 de março, dia Internacional da Mulher, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe vai às ruas para pedir o fim do governo Bolsonaro, a violência contra as mulheres, por um Brasil sem machismo, racismo e fome.

Respeitando as regras de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), o partido participa do ato “Pela vida das Mulheres – Bolsonaro nunca mais”, que acontece na praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju.

“O 8 de março é um dia simbólico da luta das mulheres onde aproveitamos a data para apresentar as nossas pautas, denunciar a ausência de políticas públicas, os desmantelos acontecidos nesses últimos anos pelo desgoverno Bolsonaro, por isso é importante a participação de todas e todos. Este 8 de março é um dia em que todo o Brasil está mobilizado, não só as mulheres, mas também os homens”, destaca a Secretária Estadual de Mulheres do PCdoB, Pureza Sobrinha.

Por David Rodrigues