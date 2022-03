“A filiação de Alckmin engrandece ainda mais o PSB”, diz ex-deputado Valadares Filho

Após encontro com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acertou nesta segunda-feira, 7, a sua filiação ao partido. Para o ex-deputado federal e presidente estadual do PSB, Valadares Filho, ao abraçar um político com a trajetória de Alckmin, a sigla ganha mais força para assumir o protagonismo nas eleições deste ano.

“Geraldo Alckmin é o nome que governou a capital paulista por mais tempo desde a redemocratização. É um homem experiente, com história marcante na vida pública. Um político com a sua bagagem sempre chega para somar e terá muito a contribuir com o nosso partido, por isso acredito que a filiação de Alckmin engrandece ainda mais o PSB”, afirma Valadares Filho.

A data para o ato de filiação de Alckmin não foi definida.

Foto: Alexandre Carvalho/A2img

POR ASCOM/PSB